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Политика

Шойгу сообщил о скором завершении военной операции в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии. Об этом он сообщил во время переговоров в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, передает «Интерфакс».

«Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», — уточнил Шойгу.

Ранее 16 октября ВВС Израиля уничтожили одну из сирийских зенитных батарей в ответ на обстрел израильских самолетов. «Русских оповестили в режиме реального времени или, возможно, непосредственно перед (ударом)», — пояснили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

6 февраля сообщалось о наличии соглашения между Россией и Израилем о «кодексе поведения» в воздушном пространстве Сирии, направленном на уменьшение вероятности конфликта двух стран.С израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник Генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской — президент Владимир Путин и министр обороны Шойгу.

Цель израильтян — недопущение поставок оружия, в особенности управляемых ракет и систем позиционирования, в Ливан и Голанские высоты шиитским вооруженным формированиям. Москва в первую очередь получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками.

Россия и Израиль поддерживают контакты на высшем военном уровне с осени 2015 года. 21 сентября 2015-го на фоне развертывания российской группировки в Сирии состоялись переговоры глав генштабов двух стран Валерия Герасимова и Гади Айзенкота, совмещенные с визитом в Россию Нетаньяху. По итогам этой встречи была создана совместная комиссия, сопредседателями которой назначены заместители начальников генштабов обеих стран. В прессе сообщалось о тренировках офицеров ВВС двух стран по обеспечению безопасности в небе Сирии.

 

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