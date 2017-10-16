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Общество

Псковским автомобилистам ГИБДД рекомендует к полуночи ездить через мосты А. Невского и 50-летия Октября

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 23 часов 30 минут 16 октября на период выполнения работ по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия вводится ограничение дорожного движения по Ольгинскому мосту через реку Великую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову

Движение будет организовано по одной половине мостового сооружения в обоих направлениях (закрыт для движения участок полосы в сторону площади Ленина).

ГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендует в целях избежания заторов и ДТП при следовании из центра на Завеличье и Запсковье выбирать маршруты с учетом движения через мосты А.Невского и 50-летия Октября.

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