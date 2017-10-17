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Общество

Не ходить в лес советует 17 октября народный календарь

17 октября отмечается Ерофеев день. В этот день отмечается память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в I веке. Об этом сообщает calend.ru.

В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого совершается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, бывшего на тот момент членом афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, оба епископа — Иерофей и Дионисий — присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

«С Ерофея и зима шубу надевает», — говорили предки, замечая, что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые мужики добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так называли крепкую настойку на душистых травах. Традиционный рецепт этого напитка включает: мяту, анис, зверобой, душицу, тимьян, донник, майоран, тысячелистник и полынь. Все эти травы заливают водкой и оставляют на 10–12 дней в теплом месте. Говорили, что такая настойка вызывает аппетит и лечит некоторые недуги.

В народе верили, что на Ерофея (Иерофея) по лесам бродят лешие, при этом громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. Такое «веселье» продолжается до следующего утра: с первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить, даже в случае крайней нужды. «Леший — не родной брат: переломает косточки не хуже медведя», — говорили люди.

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