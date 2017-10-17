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Общество

В России стало меньше ДТП по вине начинающих водителей

В 2017 году в России снизилось количество ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николая Гилякова. «С 2013 года наблюдается снижение количества ДТП, произошедших по вине начинающих водителей. За девять месяцев 2017 год по вине начинающих водителей произошло 7,2 тыс. ДТП,— пояснил Николай Гиляков.— Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В них погибли 665 человек, 10,2 тыс. получили ранения. Если сравнить 2013 и 2016 годы, то произошло сокращение аварийности более чем на 50% по всем показателям».

Одновременно в России Госавтоинспекция зафиксировала снижение числа кандидатов в водители, сдающих теоретический экзамен с первого раза. «Если раньше, в 2016 году, 31% сдавали экзамены в городе с первого раза, то сейчас 34%. По девяти месяцам процент сдачи теоретического экзамена с первого раза — 40% (в 2016 году — 50%), практический экзамен на площадке — 44% (в 2016 году — 56%),— отметил Гиляков.— Эти два экзамена, можно констатировать, немного усложнились».

Напомним, с 14 октября вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на права и выдачи водительских удостоверений.

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