В России стало меньше ДТП по вине начинающих водителей

11:20, 17 октября 2017, ПАИ

Одновременно в России Госавтоинспекция зафиксировала снижение числа кандидатов в водители, сдающих теоретический экзамен с первого раза. «Если раньше, в 2016 году, 31% сдавали экзамены в городе с первого раза, то сейчас 34%. По девяти месяцам процент сдачи теоретического экзамена с первого раза — 40% (в 2016 году — 50%), практический экзамен на площадке — 44% (в 2016 году — 56%),— отметил Гиляков.— Эти два экзамена, можно констатировать, немного усложнились».

Напомним, с 14 октября вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на права и выдачи водительских удостоверений.