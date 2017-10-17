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Общество

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) отмечается 17 октября.

Как сообщает calend.ru, в этот  день в 1987 году  более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день. С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В 1992 году своей резолюцией (A/RES/47/196) Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. А целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и неправительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме, среди которых в разные годы были: «Общими усилиями покончим с нищетой», «Права человека и достоинство людей, проживающих в условиях нищеты», «Дети и семьи выступают против нищеты», «От нищеты к достойной работе: преодоление разрыва», «Не оставляя никого позади: думать, решать и действовать сообща против крайней нищеты», «Построение устойчивого будущего: сообща покончить с бедностью и дискриминацией» и др.

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