Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября

10:32, 17 октября 2017, ПАИ

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) отмечается 17 октября.

Как сообщает calend.ru, в этот день в 1987 году более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день. С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В 1992 году своей резолюцией (A/RES/47/196) Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. А целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и неправительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме, среди которых в разные годы были: «Общими усилиями покончим с нищетой», «Права человека и достоинство людей, проживающих в условиях нищеты», «Дети и семьи выступают против нищеты», «От нищеты к достойной работе: преодоление разрыва», «Не оставляя никого позади: думать, решать и действовать сообща против крайней нищеты», «Построение устойчивого будущего: сообща покончить с бедностью и дискриминацией» и др.