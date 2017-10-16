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Политика

Вице-спикер парламента Эстонии ушел в отставку из-за домогательств к женщине

Заместитель председателя парламента Эстонии Таави Рыйвас объявил, что покидает свой пост из-за неподобающего поведения с женщиной во время визита в Малайзию. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня наступил такой момент, когда приходится брать ответственность. Я заявляю, что покидаю пост вице-спикера», — сказал Рыйвас.

Портал Delfi.ee информирует, что инцидент произошел в середине сентября в ходе поездки делегации Фонда развития предпринимательства Эстонии в Юго-Восточную Азию. В состав делегации вошли 34 человека, в том числе Таави Рыйвас и его жена Луиза, которая заплатила за поездку самостоятельно. В Малайзии по окончании официальных мероприятий некоторые участники визита отправились в бар, пригласив с собой работающих в стране эстонцев и других людей, с которыми они познакомились во время поездки, в основном, женщин.

Сообщается, что вечерника с коктейлями из крепкого алкоголя быстро вышла из-под контроля. Один из членов делегации специально вылил на свою собеседницу напиток, заявив, что хочет сделать ее мокрой. Другую женщину толкнули в бассейн — в результате пострадала ее одежда и все, что было у нее с собой. Протрезвевший виновник пообещал компенсировать ущерб. Третий инцидент произошел, когда Рыйвас завязал беседу с эстонкой, которая живет в Малайзии. Через какое-то время он пригласил ее танцевать, во время танца прижимался к ней, а затем выдернул с танцпола, зажал между двух холодильников и поцеловал. «Дальнейшее полностью вышло из-под контроля: он задрал мне платье и начал лапать», — рассказала девушка, пожелавшая сохранить анонимность.

Таави Рыйвас с марта 2014 года по ноябрь 2016-го был премьер-министром Эстонии. С 2014 по январь 2017-го возглавлял Партию реформ. В декабре 2016 года был избран вице-спикером парламента.

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