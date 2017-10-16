Собирающихся в Таиланд россиян предупредили о новых ограничениях для курильщиков

21:20, 16 октября 2017, ПАИ

С 1 ноября в Таиланде начинается пилотный проект, в рамках которого свободное курение будет запрещено на 20 пляжах, включая расположенные на популярных курортах, сообщает АТОР.

Запрет на курение будет введен на следующих пляжах: Патонг (провинция Пхукет); Мэ-Пхим (Районг); Лэм-Синг (Чантхабури); Банг-Сэн, Паттайя и Тхам-Панг (Чонбури); Ча-Ам (Пхетчабури); Хуа-Хин и Кхао-Такиап (Прачуап-Кхири-Кхан); Бо-Пхут (Самуи, Сураттхани); Сай-Ри (Чумпхон); Чалатат (Сонгкхла); Тха-Ва-Сукри (Паттани); Ко-Кхай-Нок и Ко-Кхай Най (Пханг-Нга); Пхра-Э и Кхолнг-Дао (Ланта, Краби).

Специалисты забили тревогу после того, как узнали, что в среднем на каждые два квадратных метра площади пляжа приходится по полтора окурка.

Теперь на 20 пляжах в Таиланде защита окружающей среды будет осуществляться в соответствии со статьей 17 Закона об улучшении менеджмента в сфере морских и прибрежных ресурсов от 2015 года. Она предполагает наказание в виде штрафа до 100 тыс. бат (200 тыс. рублей) и/или год тюрьмы.

Курить будет можно в специально отведенных местах. В частности, на всех пляжах, попавших в пилотную программу, будут организованы зоны для курения и установлены урны.

Ранее туристическое управление Таиланда обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать клиентов о действующем в королевстве запрете на электронные сигареты. Закон принят в Таиланде в 2014 году и обязателен для исполнения всеми гражданами и иностранцами без исключения.