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Общество

В Минфине подтвердили планы брать пошлину за товары дороже 50 евро

Минфин, «Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС) должны отработать механизм сбора средств при снижении беспошлинного порога интернет-торговли. Это необходимо сделать, чтобы не возникло проблем с выдачей посылок, считает заместитель министра финансов Илья Трунин. О позиции профильного ведомства в понедельник, 16 октября, сообщает РИА Новости.

«Сейчас первая задача — это вместе с "Почтой России" и ФТС отработать технологию. Нам сейчас главное, чтобы при снижении порога, которое будет происходить, очевидно, что вырастет количество людей, которые будут платить эту пошлину, не создавать проблем с выдачей посылок», — сказал Трунин.

По словам замглавы Минфина, в настоящее время, чтобы заплатить пошлину, человек должен получить уведомление и оплатить его в банке. Только после этого почта выдаст ему посылку. Поэтому, пояснил Трунин, в новый закон о таможенном регулировании закладываются соответствующие нормы.

«Эту технологию надо отработать. И "Почта России" говорит, что не надо резко опускать этот порог, мы в этом ее поддерживаем», — добавил он.

Ранее 16 октября свою позицию по этому вопросу высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. «Есть разные расчеты. По моим ощущениям, ниже 200 евро снижать не надо. При этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозировал», — сказал чиновник.

Дворкович также сообщил, что механизм автоматического взимания пошлины при покупках в интернете будет готов через месяц. На первом этапе он будет работать в экспериментальном режиме. Пошлину будет взимать «Почта России», сказал Дворкович.

О том, что «Почта России» обратилась к Дворковичу с предложением провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров, в понедельник написал «Коммерсантъ». В письме генерального директора Николая Подгузова лимит предлагается постепенно уменьшать: до 200 евро с 1 января 2019 года, до 100 евро с 1 января 2020 года и до 50 евро с 1 января 2021 года.

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