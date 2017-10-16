ФАС запросила у авиакомпаний информацию по ценообразованию на билеты

21:47, 16 октября 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и ждет информации от авиакомпаний по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — заявил представитель ФАС.

По его словам, все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению президента.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на авиакомпании сообщил, что ФАС потребовала от авиаперевозчиков список документов для анализа их ценообразования.

В августе президент России Владимир Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты.