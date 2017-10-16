0
18:15
Берём ипотеку выгодно
17:48
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
12:16
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
09:07
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
21:40
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
10:44
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
14:11
В Псковской области практически нет «робингудов»
Еще новости
Экономика

ФАС запросила у авиакомпаний информацию по ценообразованию на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и ждет информации от авиакомпаний по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель. В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — заявил представитель ФАС.

По его словам, все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению президента.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на авиакомпании сообщил, что ФАС потребовала от авиаперевозчиков список документов для анализа их ценообразования.

В августе президент России Владимир Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
16 октября 2017
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
14 октября 2017
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
14 октября 2017
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
06 октября 2017
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии

Идет загрузка...