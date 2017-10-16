В Гдове прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности

22:21, 16 октября 2017, ПАИ

16 октября государственным инспектором Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» осуществлён рейд в городе Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По итогам рейда проинструктировано под роспись 12 человек, распространено 15 листовок на противопожарную тематику, а также проведено пять собраний граждан. Основное внимание уделено правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

В рамках проведённого инструктажа граждане были дополнительно ознакомлены с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и Гдовского района, а также рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.