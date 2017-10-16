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Общество

В Великих Луках для школьников прошел «Урок безопасности дорожного движения»

В преддверии осенних каникул дорожные полицейские уделяют особое внимание проведению бесед с учащимися начальных классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Псковской области.

Рассказывать юным участникам движения о самых важных правилах в жизни нужно по-разному. С детьми старшего возраста эта работа носит информационно-разъяснительный характер, с детьми же младшего возраста наиболее применительна игровая форма. Ведь дети – особо уязвимая категория участников дорожного движения.

Дорожные полицейские г. Великие Луки в целях формирования транспортной культуры поведения несовершеннолетних провели мероприятие «Урок безопасности дорожного движения». Ребятам было предложено совместно с автоинспектором пройти несколько станций по Правилам дорожного движения и рассмотреть различные дорожные ситуации, которые могут ожидать их каждый день. Ребята с поставленным задачами справились отлично. В завершении мероприятия, чтобы закрепить полученные знания, ребята посмотрели обучающий фильм.

Целью данного мероприятия было донести до детей информацию о внимательности, аккуратности и взаимовежливости на дорогах города. Ребята не только усвоили ПДД РФ, но и получили много полезных подарков, а также световозврающих элементов.  

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