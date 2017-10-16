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Политика

Правительство начало подготовку к президентским выборам

В правительстве разработан план мер и мероприятий, которые предстоит реализовать органам госвласти и местного самоуправления для подготовки президентских выборов в марте 2018 года, пишет Коммерсант. Проект постановления, в котором перечислены необходимые меры, вывешен на правительственном портале, предназначенном для общественного обсуждения нормативных актов.

В проекте 37 пунктов, касающихся различных ведомств, которые тем или иным образом задействованы в подготовке к выборам, согласно избирательному законодательству. К примеру, Минфину правительство поручает «в сроки, предусмотренные законодательством о выборах, направить в Центризбирком средства, необходимые для проведения президентской кампании». Центробанку и Сбербанку Белый дом рекомендует «обеспечить» своевременное открытие счетов избирательным комиссиям для «операций со средствами федерального бюджета», а потом кандидатам в президенты — для операций со средствами избирательных фондов.

МВД и Росгвардии нужно готовиться к «охране общественного порядка и общественной безопасности» при подготовке и проведении выборов. Минюсту — проконтролировать подготовку к голосованию в СИЗО. Налоговики и работники службы кадастра должны помогать ЦИКу при проверке достоверности сведений, которые сообщат кандидаты в президенты в декларациях о доходах и имуществе. Государственная фельдъегерская служба должна быть готова к «оперативной доставке избирательной документации» в ЦИК и избиркомы всех уровней. АО «Гознак» — «обеспечить изготовление специальных знаков для избирательных бюллетеней».  

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