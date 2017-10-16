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Общество

ФОМС пообещал повысить зарплаты врачам по «майским указам»

«Майские указы» президента РФ об увеличении заработных плат медицинским сотрудникам будут выполнены, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) агентству РИА Новости.

Ранее Счетная палата сообщила о риске невыполнения указов из-за нехватки 43,1 миллиарда рублей в бюджете ФОМС. К 2018 году зарплата врачей должна быть повышена до 200% от средней зарплаты в регионе, на 100% — среднего и младшего медперсонала.

Согласно проекту бюджета ФОМС, увеличение расходов фонда в 2018 году на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего персонала составит 330 млрд руб.  

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