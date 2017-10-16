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Экономика

Правительство планирует импортозаместить детское питание в России

Правительство РФ создало межведомственную группу по вопросу импортозамещения детского питания в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ Минсельхоза.

В группу также войдут представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава и Роспотребнадзора.

«Основными задачами рабочей группы станут формирование мер, направленных на устойчивое развитие производства детского питания, а также планов действий для перехода к импортозамещению и развитию экспорта», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным «Руспродсоюза», около 70% российского рынка детского питания принадлежит компаниям Danone, Nutricia, PepsiCo и российской компании «Прогресс». При этом производители отмечают, что сейчас из-за недостатка сырья на отечественном рынке вряд ли получится полностью отказаться от поставок иностранной продукции

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