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Общество

Устный экзамен по русскому языку станет обязательным с 2019 года

Устный экзамен по русскому языку для девятиклассников станет обязательным в 2019 году. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор, планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля.

Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут 11-классники. Без его успешной сдачи учащихся не допустят к итоговой аттестации (ГИА). Тем, кто не справится с заданием, разрешат пересдачу.

Как отмечают в Рособрнадзоре, введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках устных форм работы. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми, — качество, абсолютно необходимое любому современному человеку, уверены в ведомстве..

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