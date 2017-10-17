Участники юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН отчитались о работе в сентябре

11:40, 17 октября 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН состоялось заседание юридической клиники, на котором его участники отчитались о проделанной работе с начала нового учебного года и обсудили организационные вопросы предстоящих мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрей Щербаков, возглавляющий юридическую клинику, напомнил собравшимся, что с начала нового 2017/18 учебного года были проведены консультации по правовым вопросам осужденных двух исправительных учреждений - в городе Великие Луки и поселке Середка Псковского района.

Вместе с курсантами и студентами на встречу с осужденными ИК-4 и ИК-5 выезжали помощник начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Андрей Томилин, а также представители общественно-наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Курсанты и студенты, выезжавшие в исправительные учреждения, отчитались о проделанной работе и отметили, что приобрели опыт и знания, необходимые для прохождения службы в УИС.

Отметим, что опытом своей работы члены юридической клиники смогли поделиться на семинаре, который проходил в Пскове 28 сентября, где рассказали о правовой помощи населению Псковской области, которую они оказывают в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

29 сентября, во Всероссийский Единый день оказания правовой помощи социально незащищенным гражданам, представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России провели консультации по правовым вопросам в офисе регионального отделения «Ассоциация юристов России».

Подведя итоги деятельности юридической клиники за сентябрь, ее члены обсудили организационные вопросы предстоящего Межвузовского семинара «Проблемы и перспективы деятельности юридических клиник образовательных организаций ФСИН России по оказанию юридической помощи осужденным», который Псковский филиал Академии ФСИН проведет 1 декабря.

«Надеюсь, что члены юридической клиники приложат максимум усилий для того, чтобы семинар с участием образовательных организаций ФСИН России, представителей власти и силовых ведомств региона прошел на высоком уровне», – сказал в заключение руководитель юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России Андрей Щербаков.