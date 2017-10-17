Прокуратура обязала 32 порховских дома определиться со способом управления

09:06, 17 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Порховского района в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства в деятельности администрации муниципалитета обнаружила, что собственники 32 многоквартирных домов так и не выбрали способ управления ими. При этом администрация района не объявила конкурс по отбору управляющей организации для этих домов, чем нарушила требования части 4 статьи 161 ЖК РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор района внёс в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура взяла на контроль.