Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google

09:50, 17 октября 2017, ПАИ

Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google. Среди них руководитель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин, подавший заявку в категории «Российский туризм», и основатель фабрики по производству валенок в Себеже Кирилл Васильев с заявкой в категории «Производство и ремёсла».

Проголосовать за псковичей можно, пройдя по гиперссылкам.

Всего из Псковской области поступили четыре заявки, однако жюри, в состав которого вошли музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, остановило выбор на двух псковских мастерах.

Реконструктор, организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирёв из деревни Выбуты Псковского района с проектом «Музей под открытым небом» и владелец экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев в финал не прошли.

Проект «Вдали от столиц» создан, чтобы вся Россия узнала истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие в проекте мог любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Заявки принимались до 3 октября в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии.

Пользователи со всей страны могут свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.

2 ноября будут объявлены имена победителей.