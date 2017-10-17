Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google. Среди них руководитель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин, подавший заявку в категории «Российский туризм», и основатель фабрики по производству валенок в Себеже Кирилл Васильев с заявкой в категории «Производство и ремёсла».
Проголосовать за псковичей можно, пройдя по гиперссылкам.
Всего из Псковской области поступили четыре заявки, однако жюри, в состав которого вошли музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, остановило выбор на двух псковских мастерах.
Реконструктор, организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирёв из деревни Выбуты Псковского района с проектом «Музей под открытым небом» и владелец экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев в финал не прошли.
Проект «Вдали от столиц» создан, чтобы вся Россия узнала истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие в проекте мог любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Заявки принимались до 3 октября в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии.
Пользователи со всей страны могут свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.
2 ноября будут объявлены имена победителей.