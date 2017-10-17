Женщина на ZAZ Chance сбила подростка в Великих Луках

10:05, 17 октября 2017, ПАИ

16 октября в 8:10 в Великих Луках у дома № 29/27 по улице Дружбы на регулируемом перекрестке 39-летняя женщина на ZAZ Chance при движении на запрещающий сигнал светофора сбила 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход получил незначительные травмы.

В этот же день в 16:20 в Островском районе на 316-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель 81-летний водитель Dacia Sandero выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. Водитель и его 71-летняя пассажирка не получили значительных травм, госпитализация не потребовалась.

В 21:20 в Пскове у дома № 93а по улице Юбилейной 52-летний мужчина на Chevrolet Captiva врезался в ВАЗ-21150, который по инерции столкнулся с Nissan Navara, после чего тот наехал на Renault. В результате ДТП пострадал 38-летний водитель ВАЗа, не госпитализирован. Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В 23:20 в Пскове у дома № 9 по улице Советской 20-летний водитель Lexus RX300 сбил 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода пришлось госпитализировать в областную клиническую больницу.

Других ДТП за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения.