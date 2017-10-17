Пытавшегося ограбить магазин гдовича задержали сотрудники Росгвардии

10:17, 17 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 октября, около 5:00 в Гдове экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны получил сообщение о том, что магазине по улице 2-й Слободской сработала сигнализация. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии увидели следы проникновения в магазин. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Для дальнейшего разбирательства 39-летний местный житель передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.