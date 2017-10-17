Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной

11:10, 17 октября 2017, ПАИ

1 ноября в Государственном архиве Псковской области пройдет акция «Ночь в архиве», в ходе которой состоится мастер-класс по работе с документами и составлению родословной, сообщает «Комсомольская правда - Псков».

На бесплатное занятие могут прийти все желающие. При этом не важно, проживали предки на территории Псковской губернии или в другом субъекте страны. Сотрудники ведомства расскажут, с чего начинать поиски, какие документы могут помочь, как правильно их читать.

В прошлом году желающих попасть на такое занятие было так много, что пришлось организовать две группы. Именно поэтому сотрудники архива предлагают желающим заранее записаться на мастер-класс. Сделать это можно по телефону (8112) 53-56-85 или отправив заявку на адрес электронной почты архива: gapo@obladmin.pskov.ru.