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Общество

Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной

1 ноября в Государственном архиве Псковской области пройдет акция «Ночь в архиве», в ходе которой состоится мастер-класс по работе с документами и составлению родословной, сообщает «Комсомольская правда - Псков».

На бесплатное занятие могут прийти все желающие. При этом не важно, проживали предки на территории Псковской губернии или в другом субъекте страны. Сотрудники ведомства расскажут, с чего начинать поиски, какие документы могут помочь, как правильно их читать.

В прошлом году желающих попасть на такое занятие было так много, что пришлось организовать две группы. Именно поэтому сотрудники архива предлагают желающим заранее записаться на мастер-класс. Сделать это можно по телефону (8112) 53-56-85 или отправив заявку на адрес электронной почты архива: gapo@obladmin.pskov.ru.

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