Псковские полицейские и общественники встретились с учащимися вечерней школы и двух колледжей

16:47, 17 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контрою за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями Общественного совета при полиции встретились с учащимися вечерней школы, Псковского политехнического колледжа, а также колледжа профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УМВД.

Главной целью этой встречи стало формирование у подростков соответствующей мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ. В форме презентации организаторы акции рассказали о складывающейся на территории региона наркоситуации, способах распространения наркотиков и мерах, предпринимаемых для предупреждения вовлечения молодых людей в употребление и незаконный оборот наркотических средств. Речь шла, в частности, о правовых, медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Представитель Общественного совета при УМВД России по Псковской области акцентировал внимание слушателей на роли здорового образа жизни и пользе занятий спортом. Подчеркивалось, что крепкое здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.

В заключение учащимся продемонстрировали тематический фильм и вручили информационные буклеты по обсуждаемой проблематике.