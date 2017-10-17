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Общество

Псковские полицейские и общественники встретились с учащимися вечерней школы и двух колледжей

Сотрудники Управления по контрою за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями Общественного совета при полиции встретились с учащимися вечерней школы, Псковского политехнического колледжа, а также колледжа профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УМВД.

Главной целью этой встречи стало формирование у подростков соответствующей мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ. В форме презентации организаторы акции рассказали о складывающейся на территории региона наркоситуации, способах распространения наркотиков и мерах, предпринимаемых для предупреждения вовлечения молодых людей в употребление и незаконный оборот наркотических средств. Речь шла, в частности, о правовых, медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Представитель Общественного совета при УМВД России по Псковской области акцентировал внимание слушателей на роли здорового образа жизни и пользе занятий спортом. Подчеркивалось, что крепкое здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.

В заключение учащимся продемонстрировали тематический фильм и вручили информационные буклеты по обсуждаемой проблематике.

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