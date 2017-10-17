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Великолучанка украла у посетительницы клуба телефон и косметику

Великолукские полицейские установили гражданку, подозреваемую в краже имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 15 октября в Великих Луках в клубе на проспекте Гагарина у одной из посетительниц из сумочки были похищены мобильный телефон, зарядное устройство и косметика. Причиненный ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой, ею оказалась 25-летняя безработная местная жительница. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

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