Великолучанка украла у посетительницы клуба телефон и косметику

10:41, 17 октября 2017, ПАИ

Великолукские полицейские установили гражданку, подозреваемую в краже имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 15 октября в Великих Луках в клубе на проспекте Гагарина у одной из посетительниц из сумочки были похищены мобильный телефон, зарядное устройство и косметика. Причиненный ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой, ею оказалась 25-летняя безработная местная жительница. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.