Более 70 млн рублей из средств материнского капитала псковичи направили на образование детей

13:47, 17 октября 2017, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области 2 тыс. 499 семей направили материнский капитал на образование детей на общую сумму 70,8 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда России.

Средства материнского капитала можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, проживания его в студенческом общежитии. При этом не имеет значения, этот ли ребенок дал семье право на получение сертификата на материнский капитал. Средства МСК направляются на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных услуг, по всей территории России.

Отметим, что на оплату обучения ребенка в вузе материнский капитал можно использовать полностью или частично. Главное, чтобы были соблюдены следующие условия: вуз должен находиться на территории России, иметь право оказывать соответствующие образовательные услуги, а образовательные программы должны иметь государственную аккредитацию.

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учебу, но и проживание ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно представить в Пенсионный фонд справку из вуза, подтверждающую, что ребенок проживает в общежитии, договор найма жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

Если ребенок по каким-то причинам будет отчислен из вуза, то учебное заведение обязано вернуть средства МСК.

Добавим, что материнский капитал также можно использовать на оплату услуг по содержанию ребенка в детском саду. Для этого необходимо представить в ПФР договор между дошкольным образовательным учреждением и владельцем сертификата на получение материнского капитала, включающий в себя обязательства учреждения по осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а также расчет размера оплаты услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальном органе Пенсионного фонда или в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru.

Право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.