Первую экскурсию по выставке «Разные войны» в Пскове проведёт известный историк

12:09, 17 октября 2017, ПАИ

Первую экскурсию по выставке «Разные войны» в галерее «Цех» проведёт известный российский историк Никита Ломакин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, открытие выставки состоится 19 октября в 16:00.

Для презентации своей исследовательской работы в Псков приедет известный специалист по истории России ХХ века Никита Ломакин. Он является автором российской части экспозиции и проведёт первую экскурсию для тех, кто посетит выставку в день открытия.

Никита Ломакин - кандидат исторических наук, окончил МГУ, учился в Университете братьев Гумбольдтов (Берлин) и Варшавском университете. Преподавал на историческом факультете МГУ и в московских школах. Участник научно-популярного образовательного проекта «Уроки истории» (urokiistorii.ru), один из организаторов всероссийского школьного конкурса исторических исследований «Человек в истории. Россия XX век». Соавтор выставки «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне».

«Всем известно, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу. Правда, российские школьники иногда путают эту дату с датой начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. А вот школьники из Чехии читают в своих учебниках истории, что Вторая мировая война началась почти за год до нападения на Польшу - 30 сентября 1938 года. Тогда в Мюнхене представители Великобритании, Франции, Италии и Германии договорились, что Чехословакия должна уступить Германии свои приграничные территории. Это расхождение в датах – не единственный пример того, насколько разным может быть восприятие одних и тех же исторических событий, когда смотришь на них через «национальные» очки», - говорится в релизе.

Различие в описании и восприятии Второй мировой войны в школьных учебниках истории разных европейских стран стало объектом изучения для авторов выставки «Разные войны». Над экспозицией работали историки из России, Германии, Италии, Польши, Чехии и Литвы.

Выставка будет работать до 15 ноября. Галерея «Цех» (улица Пушкина, 13) работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход бесплатный.

Организаторы выставки предлагают проведение бесплатных экскурсий и семинарских занятий для организованных групп (школьников, студентов, преподавателей) в удобное время по предварительной записи. Запись и дополнительная информация по телефонам (8112) 29-18-24, +7 (911)-395-77-63.