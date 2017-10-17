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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Плюссе и Невеле

В Плюссе и Невеле установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Невеле вечером 16 октября у дома по 1-му переулку Ленкоммуны полицейские остановили ВАЗ-2101 без госномера. За рулем «копейки» находился нетрезвый 52-летний житель Невельского района.

А 15 октября в поселке Плюсса на улице Победы стражи порядка остановили «Ладу», которой управлял 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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