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Пассажир Renault погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО)

17 октября в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского района произошло столкновение  Renault и маршрутного такси «Mercedes».

Как стало известно Псковскому агентству информации, в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который загорелся после столкновения.

В маршрутном такси ехали 7 человек. Пострадали 6 человек, 2 получили тяжелые травмы, 4 – средней тяжести.

Предположительно, водитель Renault выехал на встречную полосу, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших забрали сотрудники Скорой помощи. 

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