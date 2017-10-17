Пассажир Renault погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО)
17 октября в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского района произошло столкновение Renault и маршрутного такси «Mercedes».
Как стало известно Псковскому агентству информации, в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который загорелся после столкновения.
В маршрутном такси ехали 7 человек. Пострадали 6 человек, 2 получили тяжелые травмы, 4 – средней тяжести.
Предположительно, водитель Renault выехал на встречную полосу, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших забрали сотрудники Скорой помощи.