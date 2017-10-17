Представитель Себежского района победил в областном этапе конкурса «Народный участковый – 2017»

12:21, 17 октября 2017, ПАИ

В Псковской области завершился второй этап конкурса «Народный участковый – 2017». По результатам голосования на официальном сайте областного УМВД, наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции из Себежского района Сергей Юрков. За него проголосовали более 2000 земляков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

«Проект «Народный участковый» – пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – наши граждане», - рассказали в полиции.

В ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.