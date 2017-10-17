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Ещё три жителя Псковской области стали жертвами мошенников

Три жителя Псковской области стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 октября неустановленный мошенник под предлогом приобретения дачи через один из сайтов в Сети завладел деньгами псковички в сумме более 62 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пушкиногорском районе женщина лишилась 23 тысяч рублей в результате мошеннических действий злоумышленника под предлогом продажи газобетонных блоков.

В Усвятах неизвестный гражданин, якобы, для уточнения банковских реквизитов для перечисления выплат в виде процентов от накоплений завладел деньгами в сумме 10 тысяч рублей, принадлежащими местной жительнице. Все обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка в рамках проводимых проверок.

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