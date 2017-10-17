Об истории Императорского лицея и его знаменитых воспитанниках расскажет псковичам библиотека Каверина

13:04, 17 октября 2017, ПАИ

19 октября в 14:00 Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) организует для псковичей беседу-презентацию «Луч лицейских, ясных дней». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Более 200 лет назад, 19 октября 1811 года, открылся Императорский Царскосельский лицей, который был учрежден по указу императора Александра I. Его девиз звучал «Для общей пользы». Это было привилегированное высшее учебное заведение в Российской Империи. В Лицей принимали дворянских детей 10-14 лет. Его воспитанники изучали словесные, физические, исторические, нравственные, изящные дисциплины», - напомнили в библиотеке.

Каждый год 19 октября лицеисты отмечали день рождения своего учебного заведения. По этому поводу собирался «лицейский обед». Ныне в этот день чествуют всех лицеистов.