Обновлённые данные о псковских «вечных огнях» нанесены на карту «Патриотические проекты ОНФ»

16:06, 17 октября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области актуализировали данные о количестве, статусе и состоянии мемориалов «Вечный огонь», «Огонь памяти» на территории региона. Результаты нанесены на интерактивную карту сайта «Патриотические проекты ОНФ». Также на карте обозначены школы региона, которым присвоены имена героев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«На территории Псковской области размещены 19 мемориальных объектов, на четырех постоянно горит Вечный огонь, на остальных к праздничным датам и памятным дням зажигают Огонь памяти. Стоит отметить, что еще в 2014 году в ходе проверки активистами Народного фронта были выявлены два подключенных к газовым сетям, но не функционирующих объекта: много лет не функционировал Вечный огонь в Пскове, в сквере Павших борцов, еще один – в городе Новосокольники. В итоге мы добились, чтобы Вечные огни на этих мемориалах стали гореть постоянно», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Ресурс «Патриотические проекты ОНФ» содержит интерактивную карту с информацией о состоянии мемориальных сооружений, содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, о братских могилах, входящих в реестр воинских захоронений, об эвакогоспиталях, где проходили лечение солдаты во время Великой Отечественной войны, реестр российских школ, которым присвоены имена героев в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе».

«Патриотическое направление – одно из важных в работе Общероссийского народного фронта. Активисты Народного фронта проводят патриотические проекты и акции для школьников и молодежи, «уроки мужества», традиционно принимают участие в официальных мероприятиях, проводимых в День Победы. Мы инициировали региональную акцию «Мы – память», в ходе которой проводим мероприятия по благоустройству воинских захоронений. В задачи акции входит создание карты воинских захоронений бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны и их благоустройство на территории Псковской области, благоустройство захоронений воинов-интернационалистов и воинов, погибших в «горячих» точках, вовлечение к этой деятельности подрастающего поколения для воспитания в нем чувства патриотизма и любви к своей Родине. К сожалению, состояние некоторых могил героев войны и участников боевых действий говорит о том, что они нуждаются в постоянном уходе, поэтому мероприятия по уборке и благоустройству решили проводить на постоянной основе, к участию в них активно присоединяется молодежь», – прокомментировал Турчин.

В настоящее время на карте сайта «Патриотические проекты ОНФ» отмечены 6 тыс. 135 объектов.