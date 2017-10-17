Футболисты псковского клуба «Стрела» стали победителями Международного турнира в Тарту

12:31, 17 октября 2017, ПАИ

Псковская футбольная команда «Стрела», состоящая из спортсменов 2003 года рождения, стала победителем Международного турнира «Tartu Santos Cup 2017» в городе Тарту (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Эстонии, Финляндии и России. В финальной игре сошлись «Стрела» (Псков) и «Псков-747». «Стрела» одержала победу со счетом 1:0. Гол забил Виталий Галимов. Лучшим игроком турнира признан Влад Каштанов («Стрела»).

Команда клуба «Стрела» (2002 года рождения) стала бронзовым призёром турнира. В третий день соревнований воспитанники тренера Юрия Баскакова одержали победу со счётом 1:0 в матче за 3-е место, мяч в ворота футбольного клуба «Santos» забил пскович Александр Коренблюм.