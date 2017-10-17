Псковичи могут принять участие в конкурсе любительских роликов «Я выбираю»

14:35, 17 октября 2017, ПАИ

Псковичи могут принять участие во всероссийском молодежном конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Организаторы конкурса: РЦОИТ при ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов, информационное агентство «Национальная Служба Новостей» при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики».

Цель проекта - пригласить молодых и будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни.

Участниками конкурса могут быть творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет.

На конкурс предоставляются видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, соответствующие основной идее конкурса – выбор и его влияние на все аспекты человеческой жизни.

Заявки принимаются с 11 октября по 27 ноября 2017 года. Ролики могут быть любого жанра и творческого решения: игровой, документальный, анимационный, музыкальный и другие.

Номинации конкурса: лучший игровой видеоролик; лучший анимационный видеоролик; лучший информационный видеоролик; лучший аудиоролик; лучший музыкальный видеоклип; приз зрительских симпатий (по итогам наибольшего количества голосов в интернете).

Победители выбираются в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет.

Видео- и аудиоролик может быть сделан любым техническим способом, в том числе с помощью мобильного телефона (смартфона, планшета или другого устройства). Технические требования: форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG,​ размер файла до 20 Мб,​ разрешение видео: от 720х480 до 1920х1080, цветное или черно-белое исполнение, элементы компьютерной графики (по необходимости).

Победителей выберет жюри, в состав которого входят представители ЦИК России, Российского фонда свободных выборов, МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», СМИ, профессиональных организаций из области ТВ, радио, кино.

Победители получат ценные призы и подарки (1 место в каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет и 3 место – смартфон).

Работы участников могут быть показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.

Подробности и форма заявки на сайте РЦОИТ при ЦИК России, где создан специальный конкурсный раздел и на сайте оператора конкурса -информационного агентства «Национальная служба новостей».

Перейти в конкурсный раздел можно также с главной страницы сайта РЦОИТ при ЦИК России, где размещен баннер перехода «#Явыбираю».