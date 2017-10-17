Доставленный в дежурную часть житель Опочецкого района ударил инспектора ДПС

12:42, 17 октября 2017, ПАИ

В Опочецком районе возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, 29 сентября инспектор ДПС доставил в дежурную часть 24-летнего жителя Опочецкого района за совершение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Доставленному разъяснили, что за данные правонарушения предусмотрен административный арест, в связи с чем он будет помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Не желая находиться в указанное помещение, злоумышленник схватил инспектора ДПС руками за форменное обмундирование, после чего ударил его в область лица справа, чем причинил сотруднику полиции физическую боль.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).