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Общество

Опочецкая прокуратура возбудила дело в отношении и. о. начальника отдела судебных приставов

В отношении и. о. начальника отдела судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов возбуждено дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и. о. начальника отдела в установленный срок не рассмотрел обращение гражданина о бездействии судебных приставов-исполнителей. Ответ на данное обращение заявителю был направлен с нарушением срока.

Согласно части 1 статьи 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), направлено мировому судье судебного участка Опочецкого района для рассмотрения по существу.

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