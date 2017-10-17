Две женщины находятся в реанимации после столкновения Nissan и маршрутки в Псковском районе

13:35, 17 октября 2017, ПАИ

34-летняя водитель и 57-летняя пассажирка Nissan находятся в реанимации после столкновения с маршрутным такси «Стрижи» на трассе Р-23 в Псковском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, ещё одна пассажирка легкового автомобиля, 41-летний, 47-летний, 74-летний и 43-летний пассажиры маршрутки также доставлены в Псковскую областную больницу.

Напомним, 17 октября в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье произошло столкновение Nissan и маршрутного такси «Mercedes». В ДТП погиб один из трёх пассажиров легкового автомобиля, который полностью сгорел после столкновения. Личность погибшего устанавливается.

51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осуществлял перевозку людей по маршруту Псков - Санкт-Петербург. В маршрутном такси находились 7 человек, в том числе ребенок. Пострадали 3 пассажира, остальные убыли попутным транспортом.

Предположительно, водитель Nissan выехала на встречную полосу.