Сотрудники Пушкинского заповедника примут участие в торжествах в честь 115-летия Семёна Гейченко в Петергофе

13:55, 17 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» примут участие в торжествах по случаю 115-летия со дня рождения первого послевоенного руководителя и хранителя «Михайловского», лауреата госпремии РФ С. С. Гейченко в его родном Петергофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Речь об этом шла на встрече директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича с представителями Петродворцового района Санкт-Петербурга. Музейщики из Пушкиногорья внесут свою лепту в проведение вечера памяти Гейченко в Петергофе 17 февраля. Также они станут участниками традиционного, уже третьего фестиваля «GENERAL FEST», который будет проходить на родине «генерала С. Ечикова» (так Гейченко в шутку иногда подписывал свои письма) с 14 по 19 февраля.

В свою очередь жители Петродворца — представители Центральной районной библиотеки имени Гейченко и общества «Возрождение Петергофа» — намерены принять участие в традиционных музейных чтениях памяти хранителя в Святогорье. Запланировали на нынешней встрече и выставку работ петергофского живописца, председателя местного общества художников «Колорит» Виктора Петрова-Гринёва. Она также пройдёт в заповеднике «Михайловское» в 2018 году.