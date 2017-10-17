Житель Острова рассчитался с долгом за незаконную рубку леса, чтобы выехать из страны
Житель Острова полностью рассчитался со своим долгом за незаконную рубку лесных насаждений, чтобы отменить ограничение на выезд из страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области.
Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено 28 апреля 2016 года. Взыскателем по нему был региональный комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Мужчина занимался незаконной вырубкой лесных насаждений, и Островский городской суд назначил ему штраф в сумме 224 тыс. 361 рубль.
После уведомления мужчины об имеющейся задолженности, были вынесены постановления о списании денежных средств, находящихся на счетах должника, о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации и об обращении взыскания на заработную плату. Долг удерживался из зарплаты жителя Острова, и на октябрь он составил 158 тысяч 634 рубля.
13 октября мужчина обратился к судебному приставу с заявлением об отмене вынесенного постановления о временном ограничении выезда за пределы страны и оплатил оставшуюся задолженность (включая исполнительский сбор) в размере 175 тыс. 339 рублей. После поступления средств на счет отдела судебных приставов исполнительное производство будет окончено.