Житель Острова рассчитался с долгом за незаконную рубку леса, чтобы выехать из страны

17:08, 17 октября 2017, ПАИ

Житель Острова полностью рассчитался со своим долгом за незаконную рубку лесных насаждений, чтобы отменить ограничение на выезд из страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено 28 апреля 2016 года. Взыскателем по нему был региональный комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Мужчина занимался незаконной вырубкой лесных насаждений, и Островский городской суд назначил ему штраф в сумме 224 тыс. 361 рубль.

После уведомления мужчины об имеющейся задолженности, были вынесены постановления о списании денежных средств, находящихся на счетах должника, о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации и об обращении взыскания на заработную плату. Долг удерживался из зарплаты жителя Острова, и на октябрь он составил 158 тысяч 634 рубля.

13 октября мужчина обратился к судебному приставу с заявлением об отмене вынесенного постановления о временном ограничении выезда за пределы страны и оплатил оставшуюся задолженность (включая исполнительский сбор) в размере 175 тыс. 339 рублей. После поступления средств на счет отдела судебных приставов исполнительное производство будет окончено.