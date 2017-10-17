0
16:54
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
14:45
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
11:10
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
09:50
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
09:37
Служба заказа такси «ВЕЗЁТ» снова поборется за «Народное признание»
22:21
В Гдове прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности
20:35
Псковским автомобилистам ГИБДД рекомендует к полуночи ездить через мосты А. Невского и 50-летия Октября
Еще новости
Общество

Житель Острова рассчитался с долгом за незаконную рубку леса, чтобы выехать из страны

Житель Острова полностью рассчитался со своим долгом за незаконную рубку лесных насаждений, чтобы отменить ограничение на выезд из страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено 28 апреля 2016 года. Взыскателем по нему был региональный комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Мужчина занимался незаконной вырубкой лесных насаждений, и Островский городской суд назначил ему штраф в сумме 224 тыс. 361 рубль.

После уведомления мужчины об имеющейся задолженности, были вынесены постановления о списании денежных средств, находящихся на счетах должника, о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации и об обращении взыскания на заработную плату. Долг удерживался из зарплаты жителя Острова, и на октябрь он составил 158 тысяч 634 рубля.

13 октября мужчина обратился к судебному приставу с заявлением об отмене вынесенного постановления о временном ограничении выезда за пределы страны и оплатил оставшуюся задолженность (включая исполнительский сбор) в размере 175 тыс. 339 рублей. После поступления средств на счет отдела судебных приставов исполнительное производство будет окончено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
17 октября 2017
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
17 октября 2017
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
17 октября 2017
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
17 октября 2017
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
Служба заказа такси «ВЕЗЁТ» снова поборется за «Народное признание»
17 октября 2017
Служба заказа такси «ВЕЗЁТ» снова поборется за «Народное признание»
В Гдове прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности
16 октября 2017
В Гдове прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности
Псковским автомобилистам ГИБДД рекомендует к полуночи ездить через мосты А. Невского и 50-летия Октября
16 октября 2017
Псковским автомобилистам ГИБДД рекомендует к полуночи ездить через мосты А. Невского и 50-летия Октября
В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания
16 октября 2017
В УМВД России по Псковской области чествовали сотрудников дознания

Идет загрузка...