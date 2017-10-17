Холодильное оборудование и неисправная Mazda 6 выставлены на торги в Пскове

13:58, 17 октября 2017, ПАИ

Объект незавершённого строительства, холодильное оборудование и легковой автомобиль для запчастей можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества должников в Пскове 31 октября и 2 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов 31 октября - холодильное оборудование юридического лица. Начальная цена продажи составляет 3 миллиона 715 тысяч 525 рублей, шаг аукциона и задатка – 185 тысяч 766 рублей 25 копеек. Оборудование находится в Красногородском районе.

Также выставлен на торги автомобиль «Mazda 6» (в неисправном состоянии, после ДТП) 2004 года выпуска. Начальная цена продажи – 104 тысячи рублей. Шаг аукциона и задатка – 5 тысяч 200 рублей. Местонахождение автомобиля: Псков.

На торги 2 ноября заявлен нежилой объект незавершённого строительства площадью 144,9 кв. м. с земельным участком площадью 5713 кв. м. Начальная цена продажи – 1 миллион 694 тысячи 257 рублей. Шаг аукциона и задатка – 84 тысяч 712 рублей 85 копеек. Объект и земля расположены в Островском районе.

Торги пройдут в Пскове по улице Гоголя, 4 в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Получить образец заявки на участие в торгах, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Гоголя, 4 по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 10:00 до 13:00. Телефон для справок: (8112) 66-85-96.