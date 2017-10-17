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Общество

После ареста банковского счёта пскович погасил долг по налогам

После ареста банковского счёта житель Пскова полностью оплатил задолженность по налоговым обязательствам в размере 158 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пскович задолжал налогов и сборов на сумму 158 тысяч 696 рублей. Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. На основании полученных ответов вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке.

«Арестованный счёт доставил псковичу неудобства, поэтому должник предоставил квитанцию об оплате задолженности в полном объеме», - отметили в пресс-службе Управления. Денежные средства перечислены взыскателю, пристав вынес постановление об отмене обращения со счёта в банке и об окончании исполнительного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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