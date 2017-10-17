Псковичам предлагают присоединиться к акции «Я – часть единения»
Интернет-проект «Стенапризнаний.рф» приглашает жителей Псковской области присоединиться к всероссийской акции «Я – часть единения», приуроченной к Дню народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Всероссийская интернет-акция пройдет с 3 по 7 ноября на сайте Стенапризнаний.рф. Здесь можно разместить фотографии с друзьями, прикрепив к ним добрые слова, обращенные к дорогим и близким людям. Каждое фото признания получит фирменный стикер акции «Я – часть единения». После публикации фотографии организаторы предлагают поделиться ими в социальных сетях.