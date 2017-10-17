Незаконную вырубку 254 деревьев выявила прокуратура в Псковском лесничестве
Незаконная рубка 128 берёз, 120 деревьев породы «ольха серая» и 6 осин выявлены на землях лесного фонда, расположенных на территории Карамышевского участкового лесничества ГКУ «Псковско лесничество». Данное нарушение природоохранного законодательства выявила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что рубку 254 деревьев произвёл житель Псковского района без заключения договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи лесных насаждений. В результате лесным насаждениям причинен ущерб на общую сумму более 500 тыс. рублей.
В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с правонарушителя причиненного ущерба лесному фонду.
Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.