Более тысячи жителей Псковской области стали участниками всероссийского родительского собрания

17:21, 17 октября 2017, ПАИ

Более тысячи родителей школьников Псковской области приняли участие во всероссийской встрече руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, общероссийское родительское собрание состоялось 17 октября в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе встречи родители получили ответы на вопросы по проведению всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества образования, государственной итоговой аттестации (ГИА), а также совершенствованию порядка проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Руководитель Рособрнадзора заверил, что существенных изменений в проведении ЕГЭ в ближайшее время не будет. «Мы отказались от тестовой части. Сегодня ЕГЭ представляет контрольную работу, которая сдается по месту проживания выпускника и проходит максимально объективно», — сказал Сергей Кравцов.

К 1 февраля следующего года все выпускники должны определиться с предметами, которые они будут сдавать по выбору. В основном, это те дисциплины, которые необходимы для поступления в вуз. Обязательными для сдачи по-прежнему остаются русский язык и математика. Иностранный язык может стать обязательным для выпускников с 2020-го года, отметил Сергей Кравцов.

По его словам, в 2019-м году произойдут изменения в оценке уровня образования выпускников 9-х классов. Они в обязательном порядке должны будут сдавать русский язык в устной форме в качестве допуска к ГИА. Собеседование будет проходить непосредственно в школе. Оцениваться будут умения понимать речь и высказывать свою мысль в соответствии с языковыми нормами. В настоящий момент в школах такой экзамен проводится в тестовом режиме.

«Как показывает практика, все дети, которые хорошо учились, хорошо сдают все итоговые экзамены. Бояться их не надо», — подчеркнул глава Рособрнадзора.

Напомним, что Псковская область традиционно демонстрирует высокие результаты по ЕГЭ. В этом году 20 выпускников школ сдали Единый госэкзамен на 100 баллов, в прошлом году в регионе был 21 «стобалльник».