Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября

18:11, 17 октября 2017, ПАИ

18 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от +8 до +13 градусов. Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.