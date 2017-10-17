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Общество

Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно

Сегодня, 17 октября, рабочие подрядной организации приступили к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия на Ольгинском мосту в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В работе задействованы около 10 единиц современной специальной техники, в том числе 2 катка разной мощности, гудронатор и 1 асфальтоукладчик. Всего предстоит уложить почти 200 метров полотна.

Работы по ремонту изношенного покрытия моста ведутся в рамках муниципального контракта круглосуточно и разделены на два этапа. В ночное время с помощью спецтехники проводят фрезерование верхнего слоя. Затем полотно проливают специальной битумной эмульсией, и уже в дневные часы укладывается новый асфальт.

Обеспечена бесперебойная доставка свежего материала, укладка асфальта ведётся в несколько полос. За качеством выполняемых работ следят специалисты Управления городского хозяйства администрации Пскова.

В ночь с 17 по 18 октября планируется приступить к снятию верхнего слоя на второй половине Ольгинского моста. Если позволят погодные условия, к укладке нового асфальтового покрытия здесь приступят уже на следующий день. Полностью завершить работы подрядная организация предполагает ранее установленного срока, не нарушая при этом технологии.

Безопасность дорожного движения обеспечивает несколько экипажей ДПС, которые постоянно находятся в зоне ремонтных работ.

Управление городского хозяйства обращается к автомобилистам с просьбой выбирать, по возможности, другие маршруты передвижения по городу, используя мосты Александра Невского и 50-летия Октября.

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