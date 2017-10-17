Пропажу нового оборудования на трансформаторной подстанции обнаружили энергетики в Островском районе

17:44, 17 октября 2017, ПАИ

Кражу энергооборудования зафиксировали специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на территории обслуживания производственного отделения Западных электрических сетей. Исчезновение оборудования энергетики обнаружили на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и воздушной линии электропередачи 0,4 кВ у деревни Городище Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Неизвестные похитили трансформатор 100 кВА и порядка 800 метров провода А-50, которые должны были обеспечивать электроснабжение восстанавливаемой здесь свинофермы. Как рассказал главный инженер РЭС №3 Западных электрических сетей Александр Никитин, минувшим летом по заявке руководства Городищенской волости эти объекты энергетики капитально отремонтировали и полностью подготовили к эксплуатации. Ущерб, нанесенный электросетевому хозяйству региона, оценивается в 150 тысяч рублей.

Вместе с тем, в целях предупреждения краж на энергообъектах работники «Псковэнерго» ежегодно производят демонтаж электросетевого оборудования, питающего объекты как сезонного назначения (чаще всего сельскохозяйственного), так и целые «вымершие» деревни. Осенью эта работа активизируется – демонтаж производится по просьбам временно проживающих здесь жителей, которые на зиму возвращаются в город. Только в Западных электрически сетях в целях недопущения краж специалисты энергокомпании демонтировали 19 энергообъектов на период их бездействия. К примеру, в том же Островском районе специалисты «Псковэнерго» были вынуждены демонтировать линии и трансформаторные подстанции в нежилых теперь деревнях Бурдино, Асановщина, Иваново, Кахново, Жернильское. Демонтируемое электрооборудование размещается на ответственное хранение на складских площадках районов электрических сетей (РЭС).

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование на этих объектах находится под напряжением. Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове — (8112) 59-73-45 или на телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.