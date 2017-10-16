Фрукты и лук из-за границы не смогли ввезти граждане в Псковскую область

17:50, 17 октября 2017, ПАИ

16 и 17 октября в автомобильных пунктах пропуска в Псковской области запрещен ввоз продуктов в ручной клади физических лиц, следовавших из Словакии и Латвии, по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В пункте пропуска Лудонка Пыталовского района не пропущены 40,6 кг свежих яблок и груш, в пункте пропуска Бурачки Себежского района - 31,4 кг репчатого лука и 26, кг свежих яблок.