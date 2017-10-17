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Почти 17 кг испанского хамона сожгли в Псковской области

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе пресечен ввоз 16,8 кг хамона,  произведенного в Испании. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, гражданин Казахстана пытался провезти мясопродукт в багаже.

Товар изъят и уничтожен в пункте пропуска, так как страна-экспортер неблагополучна в эпизоотическом отношении, кроме того, мужчина не предъявил ветеринарные сопроводительные  документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз хамона.

Управление обращает внимание граждан на то, что разрешается ввоз на территорию Евразийского экономического союза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя  и страны вывоза.

В связи с неблагополучием стран-экспортеров ЕС в эпизоотическом отношении ввоз подконтрольных товаров из этих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза в ручной клади и багаже не допускается без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз.

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