Почти 17 кг испанского хамона сожгли в Псковской области

15:55, 17 октября 2017, ПАИ

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе пресечен ввоз 16,8 кг хамона, произведенного в Испании. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, гражданин Казахстана пытался провезти мясопродукт в багаже.

Товар изъят и уничтожен в пункте пропуска, так как страна-экспортер неблагополучна в эпизоотическом отношении, кроме того, мужчина не предъявил ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз хамона.

Управление обращает внимание граждан на то, что разрешается ввоз на территорию Евразийского экономического союза в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза.

В связи с неблагополучием стран-экспортеров ЕС в эпизоотическом отношении ввоз подконтрольных товаров из этих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза в ручной клади и багаже не допускается без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз.