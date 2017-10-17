Ещё один пострадавший в ДТП с маршруткой на трассе Псков – Петербург обратился за медпомощью

15:45, 17 октября 2017, ПАИ

17 октября в 13:20 еще один пострадавший в ДТП в Псковском районе на трассе Псков – Санкт-Петербург обратился за медицинской помощью. Как стало известно Псковскому агентству информации, 53-летний мужчина пришёл в приёмное отделение Псковской областной больницы с жалобой на ушибы колена и головы.

Напомним, в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье произошло столкновение Nissan и маршрутного такси «Mercedes». В ДТП погиб один из трёх пассажиров легкового автомобиля. Nissan полностью сгорел после столкновения. Личность погибшего устанавливается.

51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осуществлял перевозку людей по маршруту Псков - Санкт-Петербург. В маршрутном такси находились 7 человек, в том числе ребенок. Пострадали 3 пассажира, остальные убыли попутным транспортом.

34-летняя водитель и 57-летняя пассажирка Nissan находятся в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами. Ещё одна пассажирка легкового автомобиля, 41-летний, 47-летний, 74-летний и 43-летний пассажиры маршрутки также доставлены в Псковскую областную больницу с ушибами. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Предположительно, водитель Nissan выехала на встречную полосу.