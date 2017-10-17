19-летний пскович стал чемпионом СЗФО на соревнованиях по дзюдо

17:53, 17 октября 2017, ПАИ

13-15 октября в городе Кириши Ленинградской области прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди учащихся до 21 года. От псковского спортцентра «Бригантина» в соревнованиях принял участие 19-летний Мурад Алимов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в «Бригантине», молодой человек стал чемпионом в весовой категории 66 килограммов.

Молодой человек занимается у тренера высшей категории, мастера спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.